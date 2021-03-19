"Думаю, Хендерсон стал основным вратарем МЮ. Он выиграл эту борьбу. Давиду Де Хеа удалось сохранить свое место в основе после игры с Эвертоном (3:3 – прим.). Но он допускал ошибки в моментах, где мог сыграть лучше. Это были не грубые ошибки, но с Хендерсоном в воротах я чувствую больше уверенности.

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Давид отличный голкипер и будет играть, если Дин не использует свой шанс. Но пришло время попробовать Хендерсона в нескольких матчах подряд и посмотреть, как он проявит себя. Его вызвали в сборную Англии. Потенциально он может быть первым номером сборной, если сохранит свою форму.

Он допустил ошибку в первой игре, мы это знаем. Но потом он проявил характер. Дин очень спокойный и делает то, что нужно", – цитирует Скоулза BT Sport.

В нынешнем сезоне АПЛ 24-летний Хендерсон провел 6 поединков, в которых пропустил 5 мячей.

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