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Скоулз отдал магический пас в прощальном матче Компани – фейл ван Перси все испортил

10:51 74 Читати українською
Скоулз отдал магический пас в прощальном матче Компани – фейл ван Перси все испортил
Пол Скоулз в прощальном матчи Компани

В выставочном матче в честь Венсана Компани, который прошел вечером 11 сентября в Манчестере, хватало зрелищных эпизодов.

Напомним, вчера в Манчестере прошел прощальный поединок Венсана Компани – легенды Манчестер Сити сыграли вничью со сборной легенд АПЛ (2:2). Сам виновник торжества из-за травмы не смог выйти на поле.

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Героем одного из эпизодов стал многолетний лидер Манчестер Юнайтед Пол Скоулз. 44-летний экс-хавбек отдал изысканный пас в касание внешней стороной стопы, продемонстрировав отличную технику, как в молодые годы. Жаль только, что Робин ван Перси, который стал адресатом передачи, не сохранил такую ​​же форму – голландец забавно выпустил мяч за пределы поля.

Заметим, в марте Скоулз покинул Олдхэм, главным тренером которого проработал всего месяц.

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