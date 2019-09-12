Скоулз отдал магический пас в прощальном матче Компани – фейл ван Перси все испортил

В выставочном матче в честь Венсана Компани, который прошел вечером 11 сентября в Манчестере, хватало зрелищных эпизодов.

Напомним, вчера в Манчестере прошел прощальный поединок Венсана Компани – легенды Манчестер Сити сыграли вничью со сборной легенд АПЛ (2:2). Сам виновник торжества из-за травмы не смог выйти на поле.

Манчестер Сити провел прощальный матч для Компани – герой не вышел на поле, а легенды выдали шоу с красивыми голами

Героем одного из эпизодов стал многолетний лидер Манчестер Юнайтед Пол Скоулз. 44-летний экс-хавбек отдал изысканный пас в касание внешней стороной стопы, продемонстрировав отличную технику, как в молодые годы. Жаль только, что Робин ван Перси, который стал адресатом передачи, не сохранил такую ​​же форму – голландец забавно выпустил мяч за пределы поля.

Заметим, в марте Скоулз покинул Олдхэм, главным тренером которого проработал всего месяц.

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