Скоулз объяснил, почему Тьяго не раскрылся в Ливерпуле и нашел для него подходящий клуб
Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Скоулз поделился мнением относительно выступлений хавбека Ливерпуля Тьяго Алькантары.
"Ливерпуль играет с тройкой в полузащите. Я не думаю, что Тьяго достаточно подвижен, поэтому ему бы подошла роль в самом центре. В более широкой позиции в тройке ему будет очень трудно успевать на поле, он игрок другого типа.
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Ему просто нужно сидеть в центре. Контролировать ситуацию, завлекать других футболистов в игру. В этом он хороший. Я просто задаюсь вопросом, подходит ли его стиль игры стилю Ливерпуля.
Он не похож на игрока, который подходит Юргену Клоппу, не так ли? Вспоминаются другие его полузащитники и форварды – все на скорости 100 миль в час. Думаю, Тьяго больше подошел бы нынешнему Манчестер Юнайтед. Двойка в полузащите с опорником, который был бы хорош в защитных действиях. Тогда Тьяго смог бы контролировать игру", – приводит слова Скоулза Goal.
К слову, испанец сыграл в 16 матчах в составе Ливерпуля в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.
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