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Скоулз объяснил, почему не покинул Манчестер Юнайтед, несмотря на интерес со стороны других грандов

13:13 11 Читати українською
Скоулз объяснил, почему не покинул Манчестер Юнайтед, несмотря на интерес со стороны других грандов
Пол Скоулз и Алекс Фергюсон / Фото из открытых источников

Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз может стать примером для игроков, которые хотят всю карьеру посвятить одной команде.

"Мне никогда не сообщали об интересе других клубов. Однажды во время Евро-2000 мне позвонил один агент и спросил, будет ли мне интересен переход в Интер.

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Это был единственный звонок. После этого я ничего не слышал, и тренер мне ничего не говорил. Я играл за клуб из моего детства, я был парнем из Манчестера, мы постоянно выигрывали трофеи.

Если бы тренер сказал, что не видит меня в команде, я бы точно пошел в какой-то великий клуб за рубежом. Но у меня действительно не было необходимости думать о Барселоне, Реале или Милане, потому что я и так играл за великий клуб", – цитирует Скуолза BBC.

Напомним, всю свою карьеру игрока Пол провел в Манчестер Юнайтед, защищая цвета "красных дьяволов" в 1993-2013 годах.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Пол Скоулз Алекс Фергюсон Трансферы Манчестер Юнайтед
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