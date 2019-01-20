Скоулз может возглавить Олдхэм

Звездный экс-полузащитник Манчестер Юнайтед, а ныне – телеэксперт Пол Скоулз претендует на пост главного тренера клуба английской Лиги 2 Олдхэм.

44-летний бывший игрок сборной Англии – одна из кандидатур, рассматриваемых боссами Атлетик на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.

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Скоулз вместе с временным наставником Олдхэма Питом Уайлдом – основные претенденты на вакантное место. Экс-хавбек МЮ уже встречался с представителями Олдхэма, за который болел в детстве, но окончательное решение будет принимать президент клуба Абдалла Лемсагам. Сейчас он находится в Дубае, а на Альбион вернется в понедельник.

Пол Скоулз всю 20-летнюю профессиональную карьеру провел в МЮ и завоевал в составе манкунианцев 25 трофеев. В 2015 году он временно исполнял обязанности главного тренера полулюбительского Солфорд Сити. Олдхэм в данный момент идет на 12-й строчке в Лиге 2 и отстает от зоны плей-офф на 5 очков.

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