"Я думаю, что идет большая дискуссия по Погба. Наверное, можно сказать, что половина людей хочет, чтобы он остался, а другая половина не будет так переживать, если он уйдет.

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Мне кажется, что середина поля – это небольшая проблема для нас. Если он будет играть в полную силу, как он каждый раз выступает за сборную Франции, тогда нужно попытаться удержать его.

Не могу понять, почему он хочет уехать отсюда. Почему ты хочешь уехать из Англии? Вы посмотрите на Реал – испанская лига исчезла. В Реале и Барселоне абсолютный, полный бардак.

ПСЖ может быть альтернативным вариантом для него, но сейчас английская Премьер-лига лучше. Посмотрите на четыре топовые команды, у них есть все – лучшие игроки, лучшие менеджеры. Так почему он должен хотеть уехать?

Но все зависит от клуба. Если клуб захочет оставить его у себя, все отлично, если нет, мы с ним попрощаемся", – цитирует Скоулза The Sun.

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