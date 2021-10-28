Форвард Ливерпуля Дивок Ориджи отличился очень красивым голом в матче с Престоном.

Ливерпуль прошёл Престон в 1/8 финала Кубка английской лиги. Мерсисайдцы дожали соперника только во втором тайме. Но сделали это изысканно. Сначала забил Минамино, а затем мастерство показал Ориджи.

Бельгийский форвард на линии вратарской дождался отскока и пяткой из-за спины переправил мяч в сетку. Настоящая красота, гарантировавшая Ливерпулю победу. Этот гол стал вторым для Ориджи в сезоне.