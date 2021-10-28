Скорпион мечты от Ориджи обеспечил Ливерпулю победу в Кубке лиги – гол дня
11:35 - Читати українською
Форвард Ливерпуля Дивок Ориджи отличился очень красивым голом в матче с Престоном.
Ливерпуль прошёл Престон в 1/8 финала Кубка английской лиги. Мерсисайдцы дожали соперника только во втором тайме. Но сделали это изысканно. Сначала забил Минамино, а затем мастерство показал Ориджи.
Бельгийский форвард на линии вратарской дождался отскока и пяткой из-за спины переправил мяч в сетку. Настоящая красота, гарантировавшая Ливерпулю победу. Этот гол стал вторым для Ориджи в сезоне.
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