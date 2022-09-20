Журналист Игорь Цыганык убежден, что руководство "бело-синих" не пойдет на резкие шаги и не будет менять тренера главной команды.

"Луческу не уйдет из Динамо до конца сезона! По состоянию на сегодняшний день у Луческу и Динамо нет планов прекращать сотрудничество. Есть полное доверие к главному тренеру и думаю, на своем опыте он разберется.

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Поверьте мне, после паузы на игры сборных вы увидите совсем другое Динамо. Футболисты немного отдохнут и многое переосмыслят", – сказал Цыганик в программе "Цыганык Live".

Напомним, Динамо сегодня переживает небывалый кризис: после 4-х туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут одиннадцатыми, имея в своем активе 3 балла. В группе В Лиги Европы "бело-синие" последние – после двух матчей они не набрали ни одного очка.

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