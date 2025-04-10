Лео Бенхаккер скончался в возрасте 82 лет, информирует VI. Он работал тренером в Фейеноорде, Аяксе, Сарагосе, Реале, сборной Нидерландов, сборной Саудовской Аравии, сборной Польши и ряде клубов средней руки.

Скончался партнёр Пеле по сборной Бразилии – он играл на ЧМ-1966 без перчаток

Наибольшим достижением в его карьере стали три чемпионства с Реалом (1987, 1988, 1989). Он также выиграл Кубок Испании и становился чемпионом Нидерландов как с Фейеноордом, так и с Аяксом. Сам Бенхаккер считал чемпионский титул с Фейеноордом (1999) самым ярким событием в своей карьере.

Бенхаккер был очень красноречив и вёл колонки в футбольных газетах.

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