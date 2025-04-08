Скаут Аурелиу Перейра, который открыл таких игроков, как Паулу Футре, Криштиану Роналду и Луиш Фигу, в течение десятилетий возглавлял молодежную систему Спортинга. Он скончался во вторник, 8 апреля, в возрасте 77 лет.

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Перейра начал карьеру в Спортинге в качестве игрока, после чего перебрался в Бенфику. В стан "львов" он вернулся в статусе тренера молодежных команд и занимался этой работой целых 20 лет. В 1988 году он создал и возглавил отдел по подбору и развитию талантов в Спортинге, где и открыл таких игроков как Фигу и Роналду. Также его "открытиями" являются Паулу Футре, Симау Саброза и Рикарду Куарежма.

"Один из величайших символов мирового футбола покинул нас, но его наследие будет жить вечно. Я никогда не перестану быть благодарным за все, что вы сделали для меня и многих других игроков. Прощайте, мистер Аурелио, спасибо вам за все. Покойтесь с миром", – написал Роналду в соцсетях, узнав о смерти Аурелиу.

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