Бразильский вратарь Манга умер в возрасте 87 лет в Рио-де-Жанейро.

Бразильский футбол скорбит по Манге. Он скончался во вторник в Рио-де-Жанейро в возрасте 87 лет в больнице Барра-да-Тижука. Это печальное известие подтвердил Ботафого – клуб, цвета которого Манга защищал с 1959 по 1968 год.

Скончался скаут, который открыл талант Роналду и Фигу – Криштиану отреагировал

Также легендарный вратарь успел поиграть за Спорт, Насьональ, Интернасьональ, Операрио, Корибиу, Гремио и Барселону Гуаякиль.

На чемпионате мира 1966 года Манга был основным вратарём сборной Бразилии. Он играл без перчаток из-за кривых пальцев.