В воскресенье, 7 июля, перестало биться сердце Джеффа Уайтфута, крайнего полузащитника из великого Манчестер Юнайтед Мэтта Басби 1950-х годов. Об этом информирует The Telegraph.

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Джефф покинул Олд Траффорд до мюнхенской катастрофы и выиграл Кубок Англии с Ноттингем Форест. Наряду с Уилфом МакГиннессом его часто называли "последним из малышей Басби". Уайтфут дебютировал за "Красных дьяволов" в возрасте 16 лет и 105 дней и стал на тот момент самым молодым дебютантом в истории клуба.

Джефф покинул МЮ до мюнхенской авиакатастрофы, которая произошла 6 февраля 1958 года. В ней погибла большая часть команды.

В конце концов Уайтфут стал легендой Ноттингем Форест, проведя за "лесников" более 250 матчей и выиграв с ними Кубок Англии в 1959 году. Он завершил карьеру в 1967 году.

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