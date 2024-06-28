Мануэл Фернандеш скончался в возрасте 73 лет в больнице после продолжительной болезни, информирует Mais Futebol. Он провёл за Спортинг 433 матча, в которых забил 257 голов и стал не только вторым после Фернанду Пейротеу лучшим бомбардиром в истории клуба, но и героем для нескольких поколений болельщиков. Он является рекордсменом по количеству матчей, сыгранных в элитном дивизионе чемпионата Португалии.

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Более богатые португальские клубы – Бенфика и Порту – неоднократно пытались переманить Мануэля к себе, но он продолжал оставаться верен Спортингу. В декабре 1986 года Фернандеш забил Бенфике четыре мяча в одной игре, а "львы" обыгралы соперника со счётом 7:1.

В качестве игрока Фернандеш дважды выигрывал чемпионат Португалии, столько же раз – Кубок и Суперкубок страны. В 1986 году он стал лучшим бомбардиром Примейры.

В качестве тренера Мануэл не снискал славы, но запомнился тем, что тренировал Жозе Моуринью. "Покойся с миром", – посвятил Фернандешу публикацию в Instagram Криштиану Роналду.