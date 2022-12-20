Курт Линдер ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Бывший тренер ПСВ, Марселя, Янг Бойз и Аякса Курт Линдер скончался в возрасте 89 лет. Об этом информирует Voetbal International.

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С Аяксом Линдер выиграл чемпионат Нидерландов 1981/82 – в сезоне, в котором Йохан Кройф вернулся в родную команду. Этот чемпионский титул стал единственным в его тренерской карьере.

Именно под руководством Линдера такие игроки как Франк Райкард и Марко ван Бастен дебютировали за первую команду амстердамцев. Немецкий тренер был вынужден покинуть Аякс после открытого конфликта с Кройфом по поводу выбора состава.

В качестве игрока Курт Линдер выигрывал чемпионаты Австрии (в составе венского Рапида) и Швейцарии (в составе Янг Бойз).

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