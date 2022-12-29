"У киевского Динамо были возможности покрыть долги и текущие платежи, потому что за последние годы они заработали почти 100 миллионов евро только на участии в еврокубках плюс на продаже Миколенко в Эвертон, который стал самым дорогим игроком в истории клуба. Поэтому расходы удалось покрыть.

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Остальные команды имеют инвесторов с возможностями. В этот период выплаты были на уровне 60%. А в Шахтере игроки ждали два-три месяца, но работали и им заплатили.

В этой ситуации сложно делать трансферы, потому что не приедут качественные игроки, а тех, которые ниже уровня украинских футболистов, привозить не стоит. Лучше делать трансферы украинцев, которые легче адаптируются к ситуации, чем легионеры, ведь нужно давать 6 месяцев или год, пока получишь отдачу", – цитирует Луческу Digi Sport.

Напомним, 77-летний специалист возглавил Динамо летом 2020 года и в первый сезон привел киевлян к чемпионству.

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