"Год назад стартовала наша серия благотворительных матчей Match for peace и концертов Save Ukraine. Тогда главной целью для нас было информирование международного сообщества об ужасной войне, которая пришла на нашу землю.

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Не менее важно, что благодаря поддержке болельщиков со своего мира, за 15 матчей и 2 концерта было собрано более 50 миллионов гривен финансовой помощи, которая была перечислена на нужды Министерства социальной политики для помощи Украине и украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором", – сообщил киевский клуб в Instagram.

Кроме того, Динамо указало, что в сотрудничестве с платформой UNITED 24 за деньги, собранные во время благотворительных телемарафонов Save Ukraine в Берлине и Амстердаме, было восстановлено разрушенное отделение больницы №3 в Чернигове, а также приобретены современные рентген-аппараты, которые уже работают в харьковских больницах и помогают врачам видеть, где именно застрял обломок от снаряда у раненого, и достать его.

Напомним, в 2022 году Динамо сыграло благотворительные матчи с рядом клубов Европы – Легией, Боруссией Д, Галатасараем, Лионом, Эвертоном, Динамо Загребом и другими.

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