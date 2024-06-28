"Сине-желтые" из-за досрочного вылета из континентального первенства ограничились лишь десятью с лишним миллионами евро.

Общий призовой фонд чемпионата Европы в Германии составил 331 миллион евро, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В эту сумму входит 222 миллиона за участие команд (9,25 млн каждой) плюс 109 миллионов евро за результаты на турнире.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций выплатит около 240 миллионов евро клубам, игроки которых участвуют в турнире. Сумма будет рассчитываться по количеству игроков, численностью дней, проведенных на Евро и классификации клубов ФИФА для компенсации тренировок.

Путем нехитрых подсчетов может констатировать, что сборная Украины заработала на Евро-2024 лишь 10,75 миллиона евро – 9,25 млн за участие, 1 млн за победу над Словакией и 0,5 млн за ничью с Бельгией.

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