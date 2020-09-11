Динамовские фанаты выдвинули претензию команде Милевского из-за молчания относительно нестабильной политической ситуации в стране.

Хацкевич прокомментировал протесты против Лукашенко в Беларуси, сравнив их с Майданом

Болельщики нарисовали красноречивое граффити, поставив футболистам риторический вопрос: "Сколько стоит ваша совесть?"

Напомним, после выборов в Беларуси местные жители вышли на улицы в знак протеста против действующего режима Александра Лукашенко. Белорусский диктатор пытается остановить массовые акции силой, используя ОМОН – несколько человек погибли, а тысячи уже пострадали.

"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи