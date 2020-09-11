"Сколько стоит ваша совесть?", – Милевский и Ко получили обоснованную претензию от фанатов Динамо Брест
Болельщики брестского Динамо обеспокоены будущим страны.
Динамовские фанаты выдвинули претензию команде Милевского из-за молчания относительно нестабильной политической ситуации в стране.
Хацкевич прокомментировал протесты против Лукашенко в Беларуси, сравнив их с Майданом
Болельщики нарисовали красноречивое граффити, поставив футболистам риторический вопрос: "Сколько стоит ваша совесть?"
Напомним, после выборов в Беларуси местные жители вышли на улицы в знак протеста против действующего режима Александра Лукашенко. Белорусский диктатор пытается остановить массовые акции силой, используя ОМОН – несколько человек погибли, а тысячи уже пострадали.
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