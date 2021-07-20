"Общие затраты на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", – сообщил Муто на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

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Он также добавил, что после переноса Игр в Токио на 2021 год бюджет соревнований пересмотрели и дополнительно выделили 900 млн на создание безопасной среды для проведения турнира.

Вместе с тем, денежные расходы Олимпийского комитета также открыл президент организации. "Мы внесли 1,7 миллиарда долларов в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио", – цитирует Томаса Баха Р-Спорт.

Напомним, Игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на это лето. Главный планетарный спортивный форум пройдет при пустых трибунах. На церемонии открытия и закрытия допустят лишь ограниченное число VIP-гостей.

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