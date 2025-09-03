Накануне каталонская Жирона официально подтвердила подписание Владислава Ваната. Украинский форвард поставил подпись под 5-летним контрактом. Согласно сообщению Нила Соли, Динамо получило за трансфер лучшего бомбардира УПЛ 17 млн евро, активировав клаусулу игрока. То есть, чемпион Украины от перепродажи игрока не получит ни копейки, как предполагалось ранее.

"Никому не все равно": Ванат опубликовал эмоциональное прощальное письмо для Динамо – кадры пути к успеху

Ванат, к слову, присутствовал на трибунах во время последнего матча Жироны против Севильи (0:2), который "бело-красные" успешно провалили. К сожалению, на поле Монтильи не появился ни один украинец, а с учетом Владислава их в клубе теперь трое: кипер Крапивцов и вингер Цыганков, имя которого не нуждается в лишнем промоушене. Подробнее об этом и другом смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале.

Жирона без Цыганкова и Крапивцова уступила Севилье – каталонцы потерпели уже третье поражение подряд и упали на дно