"Каналы платят десятки миллионов евро за приобретение прав на телетрансляцию. Но на местах создают такие условия, что комментаторы, которые должны дополнять дорогостоящий продукт, вынуждены работать на нескольких работах.

Setanta Sport s прекратила сотрудничество с Юрием Кириченко

Гонорар за трансляцию одного матча – 750 гривен. Это шницель и большое пиво в австрийском не самом дорогом ресторане. Сколько матчей в неделю должен прокомментировать комментатор, чтобы нормально жить? Я отталкиваюсь от тысячи долларов. Упомяну еще фразу Селезнева о том, что мужчина должен кормить семью. Так за 30 дней нужно отработать 50 матчей", – заявил журналист в эфире Вацко on air .

Напомним, недавно в украинском комментаторстве произошел курьезный случай. Юрий Кириченко работал на двух матчах параллельно для двух трансляторов – MEGOGO и Setanta Sports. Вторая компания его уволила.

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