После вылета "горожан" в шаге от финала ЛЧ француз опубликовал мем с Бобби Чарльтоном и веселым для фанатов МЮ диалогом.

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"Сэр Бобби, можете ли вы еще раз проверить, нет ли там Манчестер Сити? (на тыльной стороне трофея, где размещают имена победителей турнира – прим.). Нет, все еще нет", – таков символический разговор Эвра и сэра Бобби Чарльтона изображен на картинке в Instagram.

"Как думаете, сколько лет мне и сэру Бобби еще нужно проверять? Год, 5, 90?" – завершил Эвра свои издевательства.

Напомним, Манчестер Сити еще ни разу не выигрывал ЛЧ (в активе Ман Юнайтед три победы в турнире). Год назад команда Гвардиолы проиграла в финале, а вчера, 4 мая, драматично вылетела от Реала в 1/2.

Отметим, что Манчестер Сити гарантировал себе участие в Лиге чемпионов 2022/23, а вот Юнайтед в самом престижном евротурнире не будет – МЮ фактически потерял шансы на 4 место АПЛ.

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