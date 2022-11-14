Вчера 74-летний Фелипао провел свой прощальный матч. Его Атлетико Паранаэнсе со счетом 3:0 разгромил Ботафого, который тренирует экс-рулевой Шахтера Луиш Каштру.

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За свою тренерскую карьеру Сколари сменил 19 клубов и сборных из разных уголков мира. Главные успехи – два Кубка Либертадорес (1995 год с Гремио и 1999-й с Палмейрасом), а также титул чемпиона мира 2002 года, до сих пор остающийся последним для сборной Бразилии. В 2012-м Фелипао снова возглавил "селесао", выиграл Кубок конфедераций, но на домашнем ЧМ провалился – исторические 1:7 от Германии в полуфинале.

Атлетико Паранаэнсе сразу предложил Сколари работу технического директора, за которую он возьмется с нового года. В составе "ураганов" есть куча экс-представителей УПЛ – Витиньо, Витор Буэно (Динамо), Фернандиньо и Марлос (Шахтер).

️️ Felipão: "Queria terminar essa minha passagem pelo futebol como técnico com uma vitória e hoje foi um dos melhores jogos que fizemos na minha passagem pelo Athletico como treinador".



https://t.co/dsf1qcM2wH#Athletico pic.twitter.com/1kDAQeRbyz — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 13, 2022

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