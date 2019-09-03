Сколари уволен с поста тренера Палмейрас

Гранд бразильского футбола решил прекратить сотрудничество с легендарным наставником.

Луис Фелипе Сколари прекратил свою работу в Палмейрасе, информирует официальный сайт клуба.

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Руководство "зеленых" решило отказаться от услуг 70-летнего специалиста после провальной серии в чемпионате и вылета из Кубка Либертадорес. Вместе со Сколари клуб покинули и все его помощники. В прошлом сезоне тренерский штаб привел Палмейрас к победе в бразильской Серии А, однако в этом году дела команды значительно ухудшились.

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Напомним, Сколари вместе со сборной Бразилии брал золото чемпионата мира 2002 года. Этот триумф до сих пор остается последней победой "селесао" на мундиале.