Стороны решили досрочно расторгнуть контракт, сообщает официальный сайт бразильского гранда.

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Крузейро оказался в Серии Б, и спасать ситуацию позвали легендарного Фелипау. Результаты под руководством 72-летнего специалиста оказались посредственными – 21 матч, 9 побед, 8 ничьих и 4 поражения. "Синие" потеряли шансы на повышение и решили завершить сотрудничество со Сколари всего через 3 месяца после назначения.

Именитый тренер уже возглавлял Крузейро 20 лет назад, пока не приступил к работе со сборной Бразилии. Под руководством Сколари "селесао" победили на ЧМ-2002.

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