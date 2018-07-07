Сколари: Неймар прекрасный игрок, но он никогда не сравнится с Пеле

Экс-наставник сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари считает, что превзойти Пеле никто никогда не сможет.

"В Бразилии все понимают, кто такой Неймар, а кто – Пеле. Мы знаем, что есть только один Пеле. Другого такого не будет.

Футболист может быть хороший, даже прекрасный, но такого, как Пеле, никогда не будет, у него нет преемника. Никто не сравнится с ним", – подытожил Сколари для Goal.

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Напомним, в 2002 году сборная Бразилии под руководством Луиса Фелипе Сколари победила на Мундиале Южной Кореи.

Отметим, вчера сборная Бразилии проиграла Бельгии в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

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