Динамо – Шахтер: Скичко прогнозирует результативный матч

Комментатор MEGOGO Вадим Скичко поделился впечатлениями перед матчем 3 тура УПЛ между Динамо и Шахтером.

"Матчи Динамо и Шахтера – это лучшее, что есть в украинском футболе. Поэтому обозревать эти матчи следует с разных сторон. Начнем с игрового. В этом году в четырех предыдущих матчах между ярыми соперниками было три ничьи (одна из них, в Кубке, превратилась в победу горняков в серии пенальти) и победа Динамо в недавнем Суперкубке. Каждый матч был очень напряженным и поэтому большое количество ничьих не редкость.

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В 2019 году только в одном украинском Классическом не было голов от обоих коллективов – в апреле в чемпионате Динамо, наверное, уже смирилось с очередным чемпионством Шахтера, поэтому тогда было 0:0 с нулем ударов в створ ворот от киевлян. Убежден, в ближайшую субботу история будет совсем другая и хотя хозяева поля могут быть уставшие после вояжа в Бельгию, однако свой гол они обязаны заработать. Начало сезона – не то время, чтобы играть в оборонительный футбол, поэтому, по моему мнению, обе команды способны на голы во всеукраинском дерби", – цитирует Скичко Рейтинг Букмекеров.

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