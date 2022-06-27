Выборы выиграл 41-летний Кай Бернштейн, сообщает официальный сайт берлинцев. Ему отдали голоса 1670 из 3150 участников вчерашнего собрания.

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История Бернштейна похожа на сказку. В свое время он был "заводилой" на трибуне ультрас Герты. Фанату три раза запрещали посещать родной стадион, но это не убило любви к Герте. Бернштейн – первый ультрас, который смог стать президентом клуба Бундеслиги. Его предшественником был Вернер Гегенбауэр, который сам подал в отставку после 14 лет работы во главе берлинцев.

Напомним, что в прошлом сезоне Герта финишировала 16-й и сохранила место в элите только благодаря переходным матчам.

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