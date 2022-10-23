Фриульцы не смогли сохранить темп, благодаря которому в начале сезона сенсационно возглавляли Серию А. В конце концов, за ничьи против Лацио и Аталанты критиковать не стоит, а вот с кризисным Торино нужно было возвращаться на победный путь. Вместо этого счет открыли именно "быки". Влашич прорвался по левому флангу и подал в штрафную площадку. Там мяч достался Айне, который без проблем переиграл голкипера.

Интер перестрелял Фиорентину в матче с сумасшедшей концовкой и эпичным голом Мхитаряна, Милан одолел детище Берлускони

Удержать преимущество подопечные Ивана Юрича не смогли. Череда грубых ошибок в обороне привела к тому, что Удоджи выкатил Деулофеу на пустые ворота. Один из лучших ассистентов чемпионата забил свой второй гол в сезоне. На перерыв команды ушли при вполне закономерном ничейном счете. А вот во втором тайме Торино полностью контролировал ситуацию. Вот только сделать одну из своих атак результативной никак не удавалось. Помогло появление Радоньича, который через несколько минут после выхода на замену ассистировал Пеллегри. Удинезе пытался спастись, но авантюризм едва не завершился еще одним пропущенным. Карамо упустил сумасшедший момент в компенсированное время.

Финальный свисток зафиксировал победу Торино, который прервал 5-матчевую (из них – 4 поражения) безвыигрышную серию. "Быки" поднялись на 9 место. Удинезе проиграл впервые со стартового тура сезона и отдаляется от зоны Лиги чемпионов.