Украинец получил место в стартовом составе, поскольку Тибо Куртуа попал в лазарет. Постепенно бельгийский вратарь восстанавливается после повреждения.

Лунин может избавиться от Куртуа – бельгийцу сделают предложение, от которого невозможно отказаться

Как сообщает Marca, Куртуа начнет тренировки с основой Реала сразу после международной паузы. Если тренерский штаб даст зеленый свет Тибо, то он вернется в ворота уже в следующем туре. Таким образом, Андрей Лунин рискует не сыграть против Леганеса, своей бывшей команды, и в Лиге чемпионов против Ливерпуля.

К слову, украинский вратарь провел в этом сезоне за "сливочных" пять матчей. В двух играх Лунину удалось сохранить свои ворота "сухими".

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