"Я радовался результату Эль Класико, хотя на протяжении матча сильно волновался. Зрителем нервничаешь больше, чем когда играешь на поле.

Куртуа признан голкипером сезона – Лунин конкурирует с лучшим

Мое восстановление? У меня уже было 3 или 4 тренировки, я поправляюсь. Надеюсь, что в скором времени выйду на поле", – приводит слова Куртуа Marca.

Напомним, у бельгийца проблемы с ягодичной мышцей, из-за которых он пропустил последние 5 матчей Реала. Андрей Лунин неплохо подменил конкурента – 3 победы, 2 ничьи, 4 пропущенных гола. Следующую игру "сливочные" проведут уже завтра (19 октября) против Эльче.

Реал – Барселона: Лунин получил странный вердикт испанцев, отмазки Хави уже надоедают