Наставник Реала Карло Анчелотти на захотел отвечать на вопросы журналистов относительно своей судьбы в королевском клубе.

Перед матчем против Сельты в 34-м туре Ла Лиги Карло Анчелотти дал традиционную пресс-конференцию.

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Испанские журналисты на фоне обилия слухов об интересе сборной Бразилии и Аль-Хиляля спросили итальянского специалиста о его будущем.

"Что я могу уточнить о сборной Бразилии? Я очень люблю свой клуб, игроков и болельщиков. И я уважаю их всех, поэтому расскажу о своем будущем 25-го мая, а не раньше. Мы будем бороться за титул Ла Лиги до последней секунды последней игры. Мы сосредоточены на этом и не думаем ни о чем другом. В этом сезоне у нас было много травм, много трудностей, но мы убеждены, что можем выиграть завтрашний матч", – цитирует Анчелотти Diario AS.

Добавим, что матч 34-го тура чемпионата Испании между Сельтой и Реалом состоится 4 мая. Стартовый свисток – в 15:00 по киевскому времени.

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