Голкипер киевской Оболони Денис Марченко отреагировал на информацию о заинтересованности к нему от клуба французской Лиги 1.

– Несколько дней назад была информация о том, что один из французских клубов Лиги 1 хотел бы осуществить летом твой трансфер. Что ты знаешь об этой ситуации?

– Честно говоря, об этом я ничего не знаю. Мне никто ничего не говорил о заинтересованности французского клуба.

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У меня есть агенты. Я с ними говорил, но они мне сказали думать только о футболе. Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлении Оболони в чемпионате Украины, – заявил Марченко в комментарии для Sportarena.

Добавим, что после дебюта в профессиональном футболе в феврале, он успел сыграть пять матчей, из которых четыре – без пропущенных голов.

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