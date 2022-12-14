Недавно 31-летний нападающий в четвертый раз покинул Верес, досрочно расторгнув контракт с ровенским клубом. В сезоне 2022/23 Сергийчук потерял место в основе команды Юрия Вирта и решил продолжить карьеру в другом месте.

Сергийчук и еще 2 игрока покинули Верес

– В прошлом сезоне ты отыграл гораздо больше минут, чем в первой части этого чемпионата. Как ты думаешь, почему начал играть меньше?

– Не знаю, трудно сказать. Возможно, я где-то не так что-то делал. У нас команда изменилась, немного футбол изменился. Это, вероятно, вопрос к главному тренеру.

– А не было ли у тебя конфликта с Виртом?

- Та нет. Я не подходил к нему с вопросами о своем игровом времени. Это тренер, он отвечает за результат и решает, кому играть.

– У тебя контракт с Вересом истекал летом 2023-го, почему решили раньше закончить сотрудничество?

– Да, действительно, мой контракт был до лета. Но у нас была договоренность, что зимой будем его пересматривать. Потому что нас поставили перед фактом – будут такие минимальные условия. Либо так, либо никак. Мы договорились, что на минимальных условиях двигаемся к зиме, а зимой пересматриваем или расходимся.

– Ты знал перед встречей, что покинешь команду?

– Перед встречей с президентом я переговорил с главным тренером и он сказал, чтобы я договаривался с Надеиным, потому что я сообщил Вирту, что при таких условиях я в клубе оставаться не буду.

– Финансовые условия?

– Да. А на встрече с президентом я озвучил, сколько хотел бы получать, и они сказали, что подумают. Чемпионат закончился, позвонил Юрий Николаевич и сказал, что расходимся.

– Никаких задолженностей Верес перед тобой не оставил?

– Некоторые формальности у нас с клубом есть, но об этом еще рано говорить.

– Верно ли, что премиальные в Вересе могут даже превышать основную зарплату?

– Да, конечно.

– А как ты вообще относишься к такой системе, когда премия может быть больше зарплаты?

- Не сказать, что негативно, но по-своему это неправильно, ведь команда не состоит из одиннадцати игроков, которые играют, побеждают и получают хорошие премиальные. А человек, который также месяц работает и не выходит в составе, получает частицу буквально от премии, – цитирует Сергийчука Український футбол.

Первую часть УПЛ 2022/23 Верес завершил на 10-й позиции УПЛ. Сергийчук сыграл 14 матчей, забил 1 гол.

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