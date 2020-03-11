"Сказал Суркису, что хочу переподписать контракт – он ответил:"***", – Ващук о переходе в Спартак

Экс-защитник Динамо Владислав Ващук рассказал, почему в свое время перешел в московский Спартак.

"У меня заканчивался контракт (с Динамо – прим.), я понимал, что мне нужно двигаться дальше. Есть ребята, которые подписывают контракты и получают в пять раз больше меня. Я капитан Динамо, киевлянин. Пришел к Игорю Суркису и сказал, что хочу переподписать (контракт – прим.). На что он мне ответил: "***". Я вышел со слезами на глазах.

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Позвонил своему другу в Москву, меня пригласили на встречу и я вылетел. Мне предложили отличные условия. Сказал, что давайте в понедельник подпишу контракт, хотя предупредил: "Я инвалид, у меня кресты". А они ответили: "Влад, ты нам подходишь". Здесь я не нужен, потому что инвалид, а там – нужен. Это и сыграло роль, а не деньги. Нужен я или нет", – сказал Ващук в интервью Youtube-каналу Sport Arena.

Напомним, Ващук выступал за Динамо с 1992 по 2003 год, а также с 2005-го по 2008-й. В составе "бело-синих" он 9 раз становился чемпионом Украины. В 2003 году один сезон провел в составе московского Спартака, с которым стал обладателем Кубка России.

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