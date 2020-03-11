toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО ПСЖ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД

"Сказал Суркису, что хочу переподписать контракт – он ответил:"***", – Ващук о переходе в Спартак

16:58 272 Читати українською
"Сказал Суркису, что хочу переподписать контракт – он ответил:"***", – Ващук о переходе в Спартак
Владислав Ващук завоёвывает Кубок России / Фото из открытых источников

Экс-защитник Динамо Владислав Ващук рассказал, почему в свое время перешел в московский Спартак.

"У меня заканчивался контракт (с Динамо – прим.), я понимал, что мне нужно двигаться дальше. Есть ребята, которые подписывают контракты и получают в пять раз больше меня. Я капитан Динамо, киевлянин. Пришел к Игорю Суркису и сказал, что хочу переподписать (контракт – прим.). На что он мне ответил: "***". Я вышел со слезами на глазах.

Ващук сравнил Григория и Игоря Суркисов – откровенное признание экс-игрока Динамо

Позвонил своему другу в Москву, меня пригласили на встречу и я вылетел. Мне предложили отличные условия. Сказал, что давайте в понедельник подпишу контракт, хотя предупредил: "Я инвалид, у меня кресты". А они ответили: "Влад, ты нам подходишь". Здесь я не нужен, потому что инвалид, а там – нужен. Это и сыграло роль, а не деньги. Нужен я или нет", – сказал Ващук в интервью Youtube-каналу Sport Arena.

Напомним, Ващук выступал за Динамо с 1992 по 2003 год, а также с 2005-го по 2008-й. В составе "бело-синих" он 9 раз становился чемпионом Украины. В 2003 году один сезон провел в составе московского Спартака, с которым стал обладателем Кубка России.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
УЕФА проконсультировался с ВОЗ относительно переноса Евро-2020 – известно решение
08:51
696
Теги
Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев Владислав Ващук Владислав Ващук Спартак Москва Спартак Москва Игорь Суркис УПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
12
мин
Динамо Киев
19:30
Александрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук