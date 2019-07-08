"Сказал Ярмоленко: "Сегодня выйдешь и забьешь через себя", – экс-игрок Десны вспомнил дружбу с вингером Вест Хэма

Бывший футболист Десны Денис Легеда вспомнил один из эпизодов пребывания в одной команде с вингером Вест Хэма Андреем Ярмоленко.

"Был еще молодой, не было семьи. Жил в удовольствие, для себя. Футбол был на первом месте. Я получал опыт, стремился развития. Было много игроков, в которых было чему поучиться. Тот же Олег Ратий, который играл в запорожском Металлурге в кубке УЕФА. Иван Богатырь, Дмитрий Колодин... Много было своих воспитанников. Запомнилась дружба с Андреем Ярмоленко.

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На запасном поле, которое было в то время ну совсем уже никаким, после каждой тренировки мы оставались и пробивали штрафные. Помню, как Андрюха начинал свою карьеру.

Когда мы поехали на выезд с сумским Спартаком, мы оба были на замене. Приехали, ходим по полю. Стадион Юбилейный – большая чаша. Я показываю Андрею на ворота и немного в шутку говорю: "Сегодня выйдешь и через себя забьешь в те ворота". Он выходит на замену и забивает ножницами через себя! Немного был в шоке, но после этого его карьера пошла вверх", – цитирует Легеду официальный сайт Десны.

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