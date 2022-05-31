"Я отказал российским журналистам в Португалии, когда они подходили ко мне после матча Бенфика – Спартак (в августе 2021-го в рамках квалификации ЛЧ 2021/22 – прим. "Футбол 24").

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Сказал им: "Вы можете взять у меня интервью, но я буду разговаривать на украинском языке". У него не оставалось выхода. Он сказал, что не понимает украинского. Я говорю: "Все тогда. Учи украинский язык".

Моя позиция – не потому, что война началась. Я всегда так считал. Конечно, я могу пообщаться с людьми на русском, когда со мной кто-то говорит, это не проблема для меня. Но есть позиция, которой я твердо придерживаюсь, и все это знают", – рассказал Яремчук в эфире YouTube-канала Пряма червона.

В сезоне 2021/22 Роман сыграл за Бенфику 43 матча. Забил 9 голов и отдал 6 ассистов. Сейчас 26-летний нападающий находится в лагере сборной Украины и готовится к игре против Шотландии, которая пройдет 1 июня.

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