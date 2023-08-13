"Начало игры было хорошим в обоих компонентах – как в атаке, так и в защите. Мы забили отличный первый мяч, забили отличный второй, но, к сожалению, офсайд. Мак Аллистер – очень хороший футболист. Могли это увидеть перед первым голом. Новые игроки дали нам большие возможности в атаке. Собослай – зверь, на трех позициях сыграл. Топовые ребята.

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Я могу понять поведение Салаха (очень нервничал после замены – прим.), потому что если бы Мо забил, он установил бы новый рекорд по количеству голов в стартовых турах АПЛ, но я не думал об этом. Нам требовалась стабильность и свежие силы. Игра была очень напряженной для всех. Это все, что я могу сказать по этому поводу, его реакция была абсолютно нормальной.

Если вы спросите меня, доволен ли игрой, то нет, но этого достаточно, чтобы сделать шаг вперед. У нас были моменты. Очень интенсивная, я бы даже сказал, что это дикая игра. Мы должны контролировать ситуацию больше, но не могли. Так что продолжаем работать", – цитирует Клоппа BBC.

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