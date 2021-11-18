Антонио Балсека, занимающийся поиском футболистов для Руха, утром 12 сентября был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zaxid.net.

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Во время проверки на драгере было обнаружено, что содержание алкоголя в крови было почти втрое выше допустимой нормы. В суд эквадорец не явился. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен. Стоит отметить, что у Балсеки нет водительского удостоверения.

На своей странице в Instagram Антонио публикует фото с новичками львовского клуба.

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