Скаут Манчестер Сити называл темнокожих игроков "BBQ" – очередной расистский скандал в Англии

Скаут Манчестер Сити Дин Рамсдэйл находится под следствием из-за расизма.

Дин Рамсдэйл, молодежный скаут чемпионов Англии, называл темнокожих игроков "BBQ" (big, black and quick), что означает "большой, черный и быстрый", сообщает the Mirror.

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По информации издания, Манчестер Сити уже принял меры и начал расследование инцидента после того, как один из сотрудников клуба выразил возмущение риторикой Рамсдэйла относительно темнокожих футболистов.

Рамсдэйл, который имеет более чем 20-летний опыт работы в английском молодежном футболе, работал в Манчестер Сити с июня 2017 после перехода с Шеффилд Уэнсдей.

Напомним, что только зимой Вест Хэм уволил скаута Тони Генри из-за расистского скандала.