53-летний Оливер Рунерт решил баллотироваться в Бундестаг от партии Альянс Сахра Вагенкнехт от земли Берлин. Таким образом, с 1 января главный скаут берлинского Униона временно приостановит свои обязанности в клубе. "С января он посвятит себя предвыборной деятельности на федеральных выборах, которые, как ожидается, состоятся 23 февраля 2025 года", – говорится в официальном заявлении клуба.

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Эта новость не стала полной неожиданностью, поскольку прошлым летом Рунерт уже подчеркивал в интервью газете Westfalenpost, что "если я хочу быть избранным в Бундестаг, мне придется заняться этим в 2025 году. Я вполне могу себе представить, что сделаю этот шаг. Это будет мой последний шанс. Если я не сделаю это в 2025 году, то не сделаю уже никогда, так как буду для этого слишком старым".

Шедевром скаутского искусства считается подписание Рунертом Шеральдо Беккера и Данильйо Духи свободными агентами.

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