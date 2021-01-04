Скаут киевского клуба сегодня посетит матч чемпионата Израиля между Маккаби Петах-Тиква и Маккаби Тель-Авив, чтобы окончательно определиться с переходом 19-летнего игрока.

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Сделка все же должна состояться, и Динамо заплатит за Абаду 4,5 млн евро, сообщает Динамомания. Ранее представителей вингера шокировали некоторые условия контракта и они взяли время на доработку документа. Если все проблемы уладятся, то Лиэл 7 января должен вылететь в столицу Украины.

Добавим, что матч Маккаби Петах-Тиква – Маккаби Тель-Авив состоится сегодня, в 20:45 по Киеву. Абада провел в текущем сезоне 13 матчей, отличился 4 голами и 3 ассистами.

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