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Скандалы Йовича и Семеду могут заставить Ла Лигу наказать все клубы Примеры

19:48 9 Читати українською
Скандалы Йовича и Семеду могут заставить Ла Лигу наказать все клубы Примеры
Лука Йович / фото: ФК Реал

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал поведение футболистов, которые нарушают правила карантина, и пригрозил, что закроет команды в изоляции на тренировочных базах.

"Мы надеемся, что не придется прибегать к таким крайностям, но, если футболисты не прекратят ходить на барбекю и вечеринки, у нас не останется другого выбора.

Семеду посетил вечеринку с десятками друзей – Барселона пообещала отреагировать на такое нарушение карантина

Мы доказали, что доверяем игрокам, отказавшись от идеи закрытия команд в тренировочных центрах. Единственное, что мы просим сами, то это отплатить за это доверие, не предавать его. Если мы будем нарушать правила, то навредим не только Ла Лиге, но и здоровью людей", – цитирует Тебаса L'Équipe.

Напомним, защитник Барселоны Нелсон Семеду был отстранен Ла Лигой от тренировки с командой за посещение вечеринки и нарушения социального дистанцирования. Ранее случился скандал с участием форварда Реала Луки Йовича. Не соблюдали меры предосторожности и четыре футболиста Севильи.

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Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Нелсон Семеду Нелсон Семеду Лука Йович Лука Йович Хавьер Тебас Ла Лига
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