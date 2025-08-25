Самба Диалло не входит в планы Александра Шовковского и в текущем сезоне не сыграл ни одной минуты за киевский клуб.

Сенегальский полузащитник Самба Диалло может покинуть Динамо еще в это трансферное окно, сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в социальной сети Х.

По информации источника, два французских клуба – Сент-Этьен и Лаваль, а также сербская Црвена Звезда проявляли интерес к 22-летнему вингеру. Однако переговоры не увенчались успехом, поскольку финансовые предложения оказались ниже ожиданий футболиста и его окружения.

Впрочем, Диалло сейчас находится в поле зрения ряда клубов из Турции и Бельгии, которые уже собирают информацию о возможном трансфере, поэтому его уход из Динамо этим летом все еще не стоит исключать.

Напомним, Самба перешел в Динамо летом 2021 года, однако так и не смог закрепиться в основном составе киевлян. Прошлый сезон провел в аренде в израильском Хапоэль Иерусалим (3 гола в 19 матчах), где кроме своей игры запомнился двумя удалениями и дракой на поле. Его контракт с "бело-синими" действует до 31 декабря 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

