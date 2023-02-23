Центрбек Лиона объявил о завершении выступлений в сборной Хорватии. Сейчас ему 33 года.

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Ловрен дебютировал за "клетчатых" в октябре 2009-го. С того времени успел наиграть за сборную 78 матчей и оформить 5 голов. Защитник был ключевым исполнителем хорватов на "серебряном" ЧМ-2018 и "бронзовом" ЧМ-2022. Мундиаль в Катаре оказался прощальным турниром для Ловрена.

Клубная карьера ветерана также насыщена (выигрывал ЛЧ и АПЛ с Ливерпулем), но имеет темные пятна. Деян 2,5 года выступал за питерский Зенит, в частности, пересекся с Ярославом Ракицким. Ловрен продолжал поддерживать россиян даже после полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас центрбек играет в составе Лиона.

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