Во вторник, 8 июля, стартует борьба за выход в следующий этап Лиги чемпионов для Мальме и Иберии 1999. Первый поединок между шведской и грузинской командами состоится на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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Этот матч привлечет внимание и украинских болельщиков: опытный Евгений Арановский будет работать в роли наблюдателя за арбитражем, сообщает УЕФА. Он будет оценивать работу бригады рефери, которую возглавит Игорь Стройчевский.

Ответный матч запланирован на 15 июля в Мальме, а победитель двухматчевого противостояния встретится во втором раунде квалификации с Левадией или РФШ.

Напомним, что в 2023 году Евгений Арановский оказался в центре скандала во время матча между СК Днепр-1 и Ворсклой, где он исполнял обязанности арбитра VAR.

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