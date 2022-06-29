О переходе футболиста на правах свободного агента договорился ПСВ. Симонс подписал контракт на 5 сезонов, сообщает официальный сайт эйндховенцев.

Ньюкасл официально подписал чемпиона Франции – Милан проиграл борьбу

Следует заметить, что первоначальный план ПСЖ не удалось реализовать. Парижане хотели продлить соглашение с 19-летним нидерландцем и отправить его в аренду. Однако удалось выторговать только право обратного выкупа футболиста.

Заметим, что Хави Симонс не в первый раз манипулирует клубами. Он был капитаном юниорской команды Барселоны, но Мино Райола в 2019 году перевез своего подопечного в Париж. Суммарно за ПСЖ хавбек провел всего 11 матчей. Добавим, что в столь молодом возрасте Симонс уже успел нажить себе репутацию скандалиста. В частности, его выгоняли из расположения сборной.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд