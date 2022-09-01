"Канониры" мощно провели первый тайм, но из ливня моментов удалось реализовать только один. Жезус удачно сыграл на добивании после рикошета и сейва Мартинеса.

Ман Сити уничтожил Ноттингем благодаря второму подряд хет-трику Холанда, Арсенал обыграл Астон Виллу и возглавил таблицу

После перерыва Астон Вилла очнулась и на 74-й минуте сравняла счет. Дуглас Луис снова показал навыки закручивания мяча из углового прямо в ворота. Правда, Камара откровенно мешал Рэмсдейлу во вратарской, но арбитры даже с повторами не зафиксировали никаких нарушений. Радость гостей была недолгой. Уже через 3 минуты Мартинелли забыли на убийственной позиции, и бразилец принес Арсеналу 5 победу подряд. Команда Артеты уже второй тур проводит без Зинченко, но это не мешает поддерживать идеальный темп.