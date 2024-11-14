Английский судья Дэвид Кут вляпался в очередной скандал после позорного видео о Ливерпуле.

Арбитра АПЛ недавно отстранили от работы после того, как он назвал мерсисайдцев "дерьмом", а Юргена Клоппа "немецким мудаком".

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Давид Кут снова привлек к себе внимание. The Sun опубликовал ролик, на котором арбитр вдыхает белый порошок. Утверждается, что видео было снято 6 июля – на следующий день после матча Испании и Германии (2:1) в 1/4 финала Евро-2024, где англичанин отвечал за ВАР.

Предположительно видео, которое Кут отправил своему приятелю, было снято в гостиничном номере, предоставленном ему УЕФА на время турнира.

Несколькими днями ранее, 1 июля, Давид прислал вторую фотографии, на которых также был изображен белый порошок. Напомним, что УЕФА отменил назначение Кута на матчи Лиги наций в ноябре.

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