"Черные орлы" официально сообщили о переходе атакующего полузащитника Оркуна Кёкчу из Бенфики. Бешикташ раскрывает финансовые подробности сделки – годичная аренда с пунктом выкупа следующим летом за 25 млн евро, которые будут выплачены несколькими траншами до 2030 года. Это рекордный трансфер не только в истории клуба, но и всей турецкой Суперлиги. Сам Кёкчу будет зарабатывать 5 млн евро каждый сезон.

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Бенфика два года назад платила Фейеноорду за хавбека почти 30 млн евро. Турок провел за лиссабонских "орлов" 98 матчей, оформив 19 голов и 22 ассиста. Прощание получилось совсем не гладким. 24-летний Кёкчу устроил истерику прямо на поле во время матча Клубного ЧМ, когда главный тренер Бруну Лаже решил его заменить. Зато зажигательная турецкая публика с восторгом встретила новичка.

Напомним, Бешикташ должен стать следующим соперником Шахтера в квалификации Лиги Европы, если "горняки" вдруг не растеряют гандикап 6:0 в ответном матче против Ильвеса.

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